Opladener Marienschüler auf Entdeckungsreise Junge Spezialisten tauchen ein in die Welt des Wissens

Benjamin Düster ist zwar erst elf Jahre alt, aber schon ein kleiner Experte in Sachen Feuerwehr. Er gehört er zur Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr in Rheindorf, wo die 10- bis 18-Jährigen theoretisch und praktisch lernen, was Helfer für Rettungseinsätze wissen müssen. Sein Traum ist es, irgendwann zur Besatzung eines Rettungshubschraubers zu gehören. Wie der innen aussieht, wie und wo die Einsätze ablaufen, welche Modelle von welchen Firmen es gibt – das alles interessiert ihn brennend. Nun hat er sein Spezialwissen zu „Rettung aus der Luft“ an Mitschüler weitergegeben, von denen einige auch noch vertiefende Fragen hatten, die alle beantwortet wurden. Da war nämlich Präsentationstag des „Drehtürmodells“ in der Opladener Marienschule.