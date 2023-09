Baustelle in Leverkusen Opladener Kreisel braucht noch Zeit

Autofahrer brauchen weiter gute Nerven. Am Kreisel Rennbaumstraße in Opladen wird weiter gebaut. Am 12. September hat der fünfte Bauabschnitt begonnen. Hierzu wurde die Zufahrt vom Kreisverkehr auf die Stauffenbergstraße gesperrt, berichtet die Stadt. Die Ein- und Ausfahrt in Dechant-Krey-Str. ist seitdem aber wieder geöffnet. Mitte November soll der neue Kreuisverkehr fertig sein. Anfang März war mit den Arbeiten begonnen worden. Die vom Verkehrs- und Verschönerungsverein gesetzte Milleniums-Eiche war nicht zu retten und wurde gefällt.