Vorbereitung auf Lockdown-Lockerungen : Opladener Händler wollen App für Kundenerfassung

Bei der Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) ist ein kleiner Silberstreif am Horizont erkennbar: „Durch die zunehmende Anzahl geimpfter Personen besteht die leise Hoffnung, dass zumindest ab Ende Mai wieder etwas mehr Leben in unsere Städte zurückkehren darf“, schreibt die AGO-Vorsitzende Regine Hall an die Mitglieder der Opladener Werbegemeinschaft.

Der Vorstand will dazu auch selbst aktiv werden, damit ein Wiederaufmachen reibungslos funktioniert: „Um auch Opladen hierauf vorzubereiten, werden wir in unserer ersten Mitgliederversammlung, die Ende Mai über Zoom stattfinden wird, in Absprache mit der Stadtverwaltung und den anderen Stadtteilbezirken Schlebusch und Wiesdorf das kostenlose Kundendatenerfassungssystem e-guest vorstellen“, meldet Hall. „Die App soll nach Vorstellung der Werbegemeinschaften möglichst einheitlich in ganz Leverkusen eingeführt werden, um das Einkaufen und den Besuch der Gastronomie oder anderer Dienstleister für Kunden so einfach wie möglich zu machen.“