Besondere Verkehrsregeln : Opladener Grundschüler fahren mit dem Bus nach Schlebusch

An der Wupperbrücke in Opladen wird am Mittwoch eine Schulbushaltestelle eingerichtet. Foto: dpa/Stefan Sauer

Leverkusen Aufgrund von Hochwasserschäden wird die Katholische Remigius-Grundschule für etwa sechs Monate in Räume der Gesamtschule Schlebusch ausgelagert. Dazu muss der Transport von rund 450 Schülern von Opladen nach Schlebusch organisiert werden.

So wird ab Mittwoch, 18. August, eine Ersatzhaltestelle an der Wupperbrücke in Opladen errichtet. Das teilt die Stadtverwaltung am Montag mit.