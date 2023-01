Auftritt im EU-Parlament Opladener stellen Geschichtsprojekt in Brüssel vor

Die Projektleitung hatte nun Gelegenheit, die Ergebnisse der bisherigen Arbeit in einer Sitzung des Kulturausschusses des Europäischen Parlaments in Brüssel vorzustellen. Und so reiste am vergangenen Montag eine kleine Delegation des Stadt-Räume-Projektes in die europäische Hauptstadt. Michael D. Gutbier, Vorsitzender des OGV, und Ana Kure von der Universität Ljubljana (Slowenien) fiel dabei die Aufgabe zu, in einer gut 20-minütigen Präsentation einen Einblick in die Projektarbeit zu geben. Gutbier betonte, das Projekt setze Maßstäbe, weil es nicht nur die Jugend aktiv einbeziehe, sondern auch den basisdemokratischen Ansatz eines gemeinsamen europäischen Geschichtsverständnisses verfolge und dabei moderne Werkzeuge der Vermittlung benutze.