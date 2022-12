Opladener Geschichtsverein Hyperinflation – als das Brot eine Billion Mark kostete

In 2023 wird der 1979 gegründete Opladener Geschichtsverein (OGV) zum 20. Mal am bundesweiten Tag des offenen Denkmals ein Geschichtsfest in und um die Villa Römer veranstalten. Pünktlich zu diesem runden Geburtstag wird am 9. September eine Doppelausstellung des OGV und des befreundeten Jülicher Geschichtsvereins eröffnet, die auf die Hyperinflation vor 100 Jahren zurückblickt: „1923 – Wendejahr der Weimarer Republik im Westen“.