Warten an der Düsseldorfer Straße – teils eine nasse Sache : Opladener Bushäuschen „oben ohne“

Leverkusen-Opladen Der heiß errungene Warte-Unterstand an der Düsseldorfer Straße ist derzeit ein Offenstand. Das Dach fehlt. Die Folge: Busfahrgäste stehen im Regen.

Schneeregen ist was Fieses. Wie schön, wenn es ein Dach über dem Kopf gibt. Nur: Wer unter dem hart erstrittenen Bushäuschen an der Haltestelle Gerhart-Hauptmann-Straße an der Düsseldorfer Straße (gegenüber von St. Remigius) Schutz sucht, steht derzeit im Regen. So wie Ex-Ratsherr Friedrich Busch, der dort trockenen Hauptes den Schauer abwarten wollte. Pustekuchen. Das Dach ist weg. Das Ständer- und Halterungsgerippe steht „oben ohne“. „Ja, wo ist denn das Dach hin?“, wundert sich Busch. Das sei der Gipfel des Opladener Schildbürgerstreichs mit zwei Buswartehäuschen für eine Halstestelle: „Ein Wartehäuschen, an dem kein Bus hält. Das zweite Wartehäuschen jetzt richtig an der Haltestelle errichtet, aber mittlerweile mit abgebautem Dach“, mockiert er sich.