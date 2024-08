Volksfest in Leverkusen Sommergefühl bei Bier und Bratwurst

Leverkusen · So gut schmeckt der Sommer: Das gute Wetter kurbelt den Umsatz bei der Opladener Bierbörse an. An den ersten beiden Tagen kamen 27.000 Besucher auf die Schusterinsel.

11.08.2024 , 15:13 Uhr

Bier und Pizza – bei der Bierbörse auf der Schusterinsel fühlt sich Stephan wohl im Gedränge. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Gabi Knops-Feiler