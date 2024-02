Leverkusener Traditionskorps hilft Altstadtfunken geben Schülern Nachhilfe in Fach Karneval

Die närrische Nachhilfe der Opladener Traditionsgarde wirkt offenbar. Die Sekundarschule hat sich seit diesem Jahr das Ziel gesetzt, den Karneval fest in der Schulgemeinde zu etablieren. So wird sie am Rosenmontag erstmals mit etwa 70 Schülern und Lehrern am Rosenmontagszug in Opladen teilnehmen, übrigens direkt hinter ihrem karnevalistischen Partner, den Altstadtfunken. Nächstes Jahr soll auch das Programm der Karnevalsfeier in der Schule um weitere Auftritte erweitert werden. Man habe da schon einiges in der Hinterhand, heißt es weiter.