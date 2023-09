Verwaltungscluster in Opladen löst sich bis Ende 2024 auf Zukunft der Miselohestraße 4 bleibt offen

Macht der Gewohnheit. In diesen Tagen hat die Stadt Schreiben an Hausbesitzer verschickt zur Ablesung des Zwischenzählers. Die Aufforderung: Daten eintragen, entsprechenden Abschnitt abtrennen und entweder per Mail zusenden oder per Post. Wer auf dem Frankenberg in Opladen wohnt, hat bisher statt des Ganges zum Briefkasten mitunter auch gleich den zum Verwaltungsgebäude Miselohestraße gewählt. Allein: Die Postadresse hat sich geändert. Statt ins Verwaltungsgebäude am Frankenberg geht der Antwortabschnitt an die Friedrich-Ebert-Straße 39 – die Adresse der Sparkassenzentrale. Und nun auch der Stadt.