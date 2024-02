Karneval in Leverkusen 2024 Zapfenstreich für Udo Kreie

Bei einem geheimen Zapfenstreich wurde Udo Kreie, Kommandant der Opladener Altstadtfunken, am Wochenende für 22 Jahre Kommandant zum Ehrenkommandant ernannt. Kreie war 1970 in die Gesellschaft eingetreten. „Zuerst musste ich zwei Jahre die Fahne beziehungsweise die Standarte tragen, bevor ich mittanzen durfte“, erinnert sich Kreie an seine Anfänge. Mitte der 1970 Jahre wurde er schließlich Ordonnanz des damaligen Kommandanten Reiner Brüggen. Es folgte die Zeit als Tanzoffizier, um danach vom Korps zum Funkenspieß gewählt zu werden. Weiter ging es 2002, als Kreie zum Kommandant ernannt wurde. Seit 54 Jahre hält er den Altstadtfunken die Treue.