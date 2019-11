Ausbesserungswerk : Ex-Bahner schwelgen in Erinnerungen

Opladen Der Arbeitskreis Literatur hatte zu einem Streifzug durch die Geschichte des Ausbesserungswerks geladen.

Das Ausbesserungswerk Opladen ist nunmehr seit 16 Jahren geschlossen. Die vielen Emotionen der ehemaligen Belegschaft und Eisenbahnliebhaber jedoch sind geblieben. Zu einem Abend voller Rückblicke versammelten sich jetzt weit über 100 Menschen in der Neuen Bahnstadt. In der International Academy von PMC Rail hatte der Arbeitskreis Literatur zwar durchaus mit vielen Menschen gerechnet, dass der große Raum aber schon früh aus allen Nähten platzen würde, damit rechnete niemand. Allen voran Vorsitzender Rüdiger Scholz entschuldigte sich mehrfach bei den Anwesenden. „Wir haben mit Vielem gerechnet, aber das ist überwältigend“, sagte er.

So knubbelten sich Eisenbahner gar in der Tür während an der Wand eine Reportage des WDR von 1983 flackerte. Die Augen im Publikum wurden merklich größer, die Mundwinkel der Beteiligten zeigten nach oben. Da war es: das Werk in Bewegtbild, Erinnerungen in Bewegtbild. Schnee liegt vor den Toren des Werks und über Opladen verteilt. „Hach, schön“ murmelte Einer.