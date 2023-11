Gebäude in Opladen Stadt soll sich um leere Post kümmern

Ladenlokal-Wechsel-Dich in der Wiesdorfer City: „Die Postbank eröffnet am Donnerstag, 23. November, ihre neue Filiale in der Dönhoffstraße 39“, informiert die Post, spricht von einem attraktiven Beratungsumfeld in den neuen Räumen, von Barrierefreiheit für „Rollstuhlfahrende, Eltern mit Kinderwagen oder Menschen mit Rollator“.