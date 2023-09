Am Berufskolleg Opladen Schüler diskutieren über Freiheitsrechte in Deutschland

Am Berufskolleg Opladen war in der Diskussionrunde jede Meinung erlaubt – wie es in einem demokratischen System immer funktionieren sollte.

04.09.2023, 14:24 Uhr

Die Meinungen der Diskussionsteilnehmer beim Projekttag „Aufstände und Proteste“ mussten nicht einheitlich sein, aber respektvoll vorgetragen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Raphael Gaede

Wo sind die Grenzen meines Protestes? Habe ich eine Verantwortung für Unterdrückung in anderen Ländern? Und was kann Solidarität für unterdrückte Menschen bedeuten? Rund 60 Schüler des Berufskolleg Opladen waren vergangenen Freitag Teil einer Diskussionsrunde über die Freiheitsrechte in der Bundesrepublik Deutschland. Schnell wurde deutlich, dass das darunterfallende Themenfeld „Proteste & Aufstände“ ein sehr komplexes Thema ist, das Grenzen und Verantwortung einschließt, diese aber auch subjektiv sind.