Konzerte in Opladen Scala-Club – von Udo Lindenberg bis Vienna Teng

Udo kommt. Klar. Nicht der echte, sonden Karsten Bald. Der gilt als einer der besten Udo-Lindenberg-Doubels. Seit 2006 ist die Panik-Power-Band mit ihrer Udo-Lindenberg-Tributeshow „on the road“. In Clubs, auf Straßenfesten und Festivals begeistert sie „mit einer überzeugenden Präsentation alte und neue Freunde des unverwüstlichen Panik-Präsidenten“, kündigt, Fabian Stiens, Chef des Opladener Scala-Clubs, aktuell ein Konzert der Combo an der Uhlandstraße 9 an. „Sänger Karsten Bald gilt als einer der besten Udo-Doubles in Deutschland. Outfit, Gestik, Gesang und Storytelling sind vom Original praktisch nicht zu unterscheiden.“