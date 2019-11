Opladen Plus wird 20 Jahre alt : Zum Geburtstag ein Bahnhofs-Schild

Opladen Plus wird 20 Jahre alt

Da hängt es wieder: Das Bahnhof-Opladen-Schild, das von Opladen Plus Ende 2016 vor dem Müll bewahrt wurde. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Opladen Plus reaktivierte zum 20-jährigen Bestehen acht mal 0,7 Meter Geschichte.

Das „La Baguette“ an der Kölner Straße, dieses ehemalige kultige Restaurant von Manni Gruse, könnte man als Ideenschmiede bezeichnen. Hier trafen sich nicht nur der frühere Stadtchef Walter Mende mit dem früheren Regierungspräsidenten Franz-Josef Antwerpes zum informellen Austausch. Das „La Baguette“ war auch Geburtsort für Opladen Plus. Ganz spontan habe eine fröhliche Runde von Akteuren dort im Herbst 1999 die Wählervereinigung aus der Taufe gehoben. „Soeben war die Fünf-Prozent-Hürde abgeschafft worden, und eilig machte man sich auf den Weg, die Zulassung zur bevorstehenden Wahl zu erlangen. Das Unternehmen glückte auf Anhieb, und bald saß Helmuth Fahrmeier für die Bewegung im Rat“, erinnert der heutige Vorstand. „Seither sind drei weitere Wahlen vergangen, immer haben wir dabei Fraktionsstatus erhalten.“ Dass Opladen Plus sich für das Gebiet der alten Kreisstadt und Bergisch Neukirchen stark macht, ist kein Geheimnis. „Dennoch fühlen wir uns zu einer konstruktiven Rolle im Leverkusener Rat verpflichtet.“