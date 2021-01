Kostenpflichtiger Inhalt: Dreht sich das Leverkusener Personalkarussell weiter? : Opladen Plus will WGL-Chef Wolfgang Mues kündigen

Wolfgang Mues (62) will bis zur Rente WGL-Chef bleiben. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen In das städtische Personalkarussell könnte nach den Diskussionen um Baudezernentin Andrea Deppe weitere Bewegung kommen. Opladen Plus will dem Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft (WGL), Wolfgang Mues, kündigen und hat einen entsprechenden Ratsantrag eingebracht.