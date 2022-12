Stadtrat Leverkusen Opladen Plus will Millennium-Eiche selbst ausgraben lassen

Es wird keine Neuplanung des Kreisverkehrs an der Rennbaumstraße geben. Der Stadtrat lehnte sowohl einen Bürgerantrag als auch einen Antrag von Opladen Plus mit großer Mehrheit ab. Beide zielten dahin, die bereits beschlossene Umbauplanung des Kreisverkehrs so zu verändern, dass die Millennium-Eiche erhalten bleiben kann.