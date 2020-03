Ratsantrag : Opladen Plus will dritte Brücke für die Neue Bahnstadt

Zwei Bahnhofsbrücken sind zu wenig, findet Opladen Plus. Foto: Schütz, Ulrich (us)

Leverkusen Entlastung durch Übergang an der Wilhelmstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(bu) Braucht die Neue Bahnstadt eine dritte Brückenverbindung? Opladen Plus findet: ja! „Die Verwaltung eruiert Fördermöglichkeiten mit deren Hilfe die im März 2004 niedergelegte Brücke Wilhelmstraße, so wie im Ursprungskonzept der Bahnstadt vorgesehen, neu errichtet werden kann“, heißt es in einem Ratsantrag der Opladener. „Durch die Wiedererrichtung der Brücke Wilhelmstraße ist daher eine substanzielle Verbesserung der Radwegeverbindung von Ost nach West möglich“, heißt es weiter.

Die Wiedererrichtung der Brückenverbindung Wilhelmstraße sei von Beginn an im Gesamtentwicklungsplan der Bahnstadt vorgesehen, heißt es in der Begründung des Antrags. Während die Brücken Nord und Mitte alsbald umgesetzt wurden, sei die „Brücke Süd“ aus finanziellen Gründen in die Zukunft geschoben worden.

Den Gedanken will die Wählergruppe nun wieder aufgreifen. „Eine Brücke auf Höhe der Wilhelmstraße lässt Opladen und die Bahnstadt besser aneinanderwachsen. Der kurze Weg von der Hochschule in das Opladener Studentenviertel, die Neustadt, wäre gegeben.“

Das passe eben auch in das Mobilitätskonzept und die darin unter anderem vorgesehene Entwicklung eines guten Radwegenetzes. „Ein wesentliches Nadelöhr auf dem Weg von Quettingen und Lützenkirchen nach Opla-den sind die Querungs-Möglichkeiten der Bahnlinie in Opladen. Die beiden neu erstellten Brücken (Bahnhofs- und Campusbrücke) sind relativ schmal. Es gibt nicht unerhebliche Konflikte zwischen den Fußgängern und Radfahrern.“ Besonders gravierend sei dies auf der Bahnhofsbrücke. „Dort ist es heute schon unzumutbar eng.“ Zudem sei die Abfahrt von beiden Brücken in Richtung Westen wegen der Rampen und Höhenunterschiede zwischen Fahrbahn und Grundfläche umständlich und mitunter beschwerlich.