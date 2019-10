Opladen Plus : „Wir sind keine Ausgemeindungsinitiative“

Opladen 60 Bürger haben auf eine Aktion von Opladen Plus reagiert und Wünsche für ihre Veedel formuliert.

Opladen Plus fühlt sich bestärkt in der politischen Arbeit. Denn die Flyer-Aktion, die die Wählervereinigung vor einigen Wochen startete, hat „sehr viele Reaktionen, und darunter nur zwei kritische, ausgelöst“, berichten Markus Pott und Oliver Faber von der Wählervereinigung.

Konkret hatte Opladen Plus tausende Flyer drucken lassen und im ganzen Stadtgebiet verteilt. Die Fragestellung darin: „Wie viel City soll es sein?“ Es gehe bei der stadtweiten Aktion darum zu hinterfragen, ob sich die Stadtentwicklung größtenteils nur auf die Wiesdorfer City konzentrieren soll, hatte Pott kurz vor dem Verteilen der Flyer erläutert. Er hatte von einer Schieflage gen Wiesdorf berichtet, andere Stadtteile müssten hintanstehen. Für die Aktion hat es aus der Politik Kritik gehagelt. Stefan Hebbel, Fraktionschef der CDU, warf Opladen Plus „Bürgerlistenniveau“ vor, monierte, es würde eine unnötige Neiddebatte angestoßen.

Für Opladen Plus seien diese Reaktionen „in dieser Klarheit wohltuend“ und eine Bestärkung in der politischen Arbeit, die eben auch bedeute, auf die Stadtteile und ihre Bedürfnisse und ihre Versorgung zu achten. „Ob und was wir aus den Reaktionen in politische Anträge gießen können, werden wir erarbeiten“, sagt Faber. Pott kann sich einen Seitenhieb auf die politische Konkurrenz nicht verkneifen: „An unserer Anwesenheit auf dem politischen Parkett stoßen sich die klassischen Farben, werfen uns Separatismus vor“, merkt er an. „Das aber ist bei uns gar kein Thema. Wir sind keine Ausgemeindungsinitiative.“