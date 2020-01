Bahnhof Opladen : Im 20-Minuten-Takt nach Köln

Die Bahnverbindung zwischen Opladen und Köln ist jetzt schon stark belastet. Das Fahrgastaufkommen werde weiter steigen, warnt Opladen Plus. Foto: Schütz, Ulrich (us)

Opladen Überfüllte Waggons und wartende Fahrgäste – Opladen Plus drängt auf Verbesserung des Angebots auf der Zugstrecke in die Domstadt.

Leverkusen wächst, immer mehr Menschen suchen Alternativen zum Auto und zum täglichen Stau auf den Straßen und Autobahnen. Gerade auf der Bahnstreckenverbindung nach Köln zeigt sich das in auffälliger Weise: Häufig sind Regionalzüge und S-Bahnen überfüllt. Die Fraktion von Opladen Plus nimmt das zum Anlass für einen Ratsantrag. Sie fordert die Stadtverwaltung auf, sich beim Nahverkehr Rheinland (NVR) für eine Erhöhung der Kapazität der Züge und „einen 20-Minuten-Takt des schienengebundenen Personennahverkehr zwischen Köln-HBF und Opladen einzusetzen und entsprechende Anträge zu formulieren. Sollten dazu weitere Baumaßnahmen nötig sein, soll das ins Zielkonzept 2030 des NVR übernommen werden.

Die Bevölkerungsentwicklung in Opladen steige unter anderem durch die Errichtung der Neuen Bahnstadt weiter an, heißt es zur Begründung. „Durch die ideale Lage des Bahnhofes Opladen steigen immer mehr Pendler auf den Schienenpersonennahverkehr um. Durch die Errichtung von Wohnraum auf der Westseite der Bahnstadt, weiterer Büroflächen und eines Hotels werden in unmittelbarer Umgebung des Bahnhofes noch mehr Bürger zukünftig die Bahn nutzen. Die Ansiedlung der Technischen Hochschule bringt weitere Pendler in unsere Stadt.“

Bereits jetzt sei die Bahnverbindung zwischen Köln und Opladen stark überlastet. Eine Entlastung sei aber nicht in Sicht. Das Verkehrsaufkommen werde weiter steigen Opladen Plus untermauert das mit Zahlen: Laut Nahverkehrsplan des NVR waren im Jahr 2013 bereits täglich mehr als 20.000 Menschen zwischen Opladen und Köln unterwegs. Die Verhältnisse am Bahnsteig beschreiben die Opladener Ratspolitiker so: „In den Stoßzeiten morgens und nachmittags/abends sind die verkehrenden Züge völlig überfüllt. Selbst zu verkehrsarmen Zeiten findet man selten einen Sitzplatz“, heißt es in dem Antrag weiter.