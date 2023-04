Von Karsamstag bis Ostermontag Drei Tage Ostermarkt in Opladen

Bunte Ostereier, Dekoartikel, exotische Pflanzen und mehr: Der traditionelle Ostermarkt am Osterwochenende wird eine Menge bieten. Von Samstag, 8. April, bis Montag, 10. April, organisiert die Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) in der Opladener Fußgängerzone den Markt. Er beginnt am Samstagmorgen mit dem Frischemarkt in der gesamten Fußgängerzone. Bis 18 Uhr haben die teilnehmenden Geschäfte offen. „Der große Holländer“ steht Sonntag und Montag in der Fußgängerzone und bietet exotische Pflanzen an. „Der Blumenmarkt sorgt für erste Frühlingsstimmung und macht Lust darauf, Garten, Balkon oder auch das Heim mit bunten und fröhlichen Blumen zu verschönern“, verspricht die AGO.