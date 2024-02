In Opladen Naturgut Ophoven sucht junge Leute für FÖJ

Das Naturgut Ophoven sucht Haupt- und Realschülerinnen und -schüler für ein Freiwilliges Ökologische Jahr nach den Sommerferien. Sie sollen das Gelände pflegen oder in der Werkstatt helfen. Die aktuellen FÖJler schneiden beispielsweise Hecken in Form, setzen Gehwege instand oder fertigen in der Werkstatt Nisthilfen für Bienen. Nach dem Besuch der Marienschule wollte FÖJler Tim erst mal eine schulische Pause machen, um sich beruflich zu orientieren. Der 17-jährige schwankte damals zwischen einer Ausbildung zum Schreiner, zum Forstwirt oder in der Landwirtschaft. Nach seiner Zeit im Naturgut ist ihm nun klar, dass er den Weg als Forstwirt beschreiten will. „Als FÖJler solle man auf jeden Fall Freude an handwerklichen Tätigkeiten mitbringen“, erklärt der 19-jährige Jason.