Konzert in Opladen Musikalische Reise nach Afrika an der Marienschule

Was für eine Energie: Zweimal haben die Musik-Ensembles der Marienschule musikalisch auf den afrikanischen Kontinent entführt und dabei vor allem Lebensfreude und Spaß an Gesang und Bewegung vermittelt. „MSO goes Africa“ lautete das Motto des Programms, auf das sich alle unter anderem bei der Musikfahrt vor zwei Wochen ganz intensiv vorbereitet haben.