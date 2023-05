In Opladen Missbrauchs-Priester – Erzbistum startet Aufruf

„Die Stabs­stelle Inter­vention des Erz­bistums Köln bittet bisher un­be­kannte Miss­brauchs­betroffene des Trierer Priesters Edmund Dillinger, sich an die externen Ansprech­per­sonen zu wenden. Der verstorbene Priester ist im Rahmen eines Gestellungs­ver­trages in den Jahren 1971-1979 auch an der Marienschule tätig gewesen“: So heißt es seit Kurzem auf der Internetseite der Opladener Marienschule. Sie hat den Aufruf des Erzbistums veröffentlicht. Weitere Informationen könnten „auf der Seite des Erzbistums abgerufen werden“, heißt es weiter. Haken: Seiten des Erzbistums sind wegen eines Ausfalls beim IT-Dienstleister seit dem 18. Mai nicht erreichbar. Nach dessen Auskunft ist für die Behebung der Störung etwa mit einem Zeitraum von zehn bis 14 Tagen zu rechnen. (Stand: 23. Mai).“