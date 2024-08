Energiesparaktion in Leverkusen Methusalem der Wäschetrockner gesucht

Noch bis zum 31. August können alte Trockner für den Wettbewerb angemeldet werden. Er muss aber funktionieren und es braucht einen Nachweis über das Baujahr. Teilnahme per E-Mail an britta.demmer@naturgut-ophoven.de oder per Brief ans Naturgut Ophoven, Talstraße 4, 51379 Leverkusen. Stichwort: „Leverkusens ältester Wäschetrockner“.