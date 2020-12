Gefühlvolles aus Opladen : Virtueller Adventskalender des MC Germania

Opladen Die Sänger des MC Germania haben einen virtuellen Adventskalender gestaltet, um sich und die Freunde des Chores musikalisch bei Laune zu halten.

„Es grüßen euch mit Herz und Hand die Sänger, die Sänger vom Bergischen Land.“ Mit dem Lied, das zu mancher Konzerteröffnung erklang, startete die Aktion am 1. Dezember. Da richtete sich Vorsitzender Bernd Frank mit einem Gruß an alle Besucher und erklärte die klare Motivation für diesen Kalender: Man wolle etwas Freude und Licht in den Alltag bringen. „Wenn er jeden Tag ein kleines Lächeln auf ihr Gesicht zaubert, haben wir unser Ziel erreicht“, sagt er und wünscht sich ausdrücklich Hörer-Reaktionen auf der Chor-Homepage.

Der Musik könne das Virus Gott sei Dank nichts anhaben. „Musik ist wie Therapie, sie geht sofort in die Seele.“ Wer seinen Schokoladenkalender gerne schon Tage im voraus plündert, darf sich auch hier über die vorgeschriebenen Daten hinwegsetzen und mehrere Türchen auf einmal öffnen. Das wird garantiert nicht kontrolliert. Die einzelnen Beiträge sind zwei bis drei Minuten lang und sehr unterschiedlich. Natürlich sind Lieder eigener Aufnahmen von Konzerten und Kirchengesang des MC Germania dabei, unterlegt mit wechselnden Bildern, die wie beim Blättern im Fotoalbum an Highlights der vielen Auftritte erinnern.

Kultur in Krefeld : Musikschule bietet Online-Adventskalender an

Zwischen Chorgesang der Germania-Sänger ist der Mitschnitt eines Flashmobs mit solistischem Weihnachtsmann im Kölner Hauptbahnhof dabei. Zum Nikolaustag gibt es ein witziges Gedicht op Kölsch über „D’r hellije Mann“, den nie einer nach seinen Wünschen zum Fest gefragt hat, und am Heiligen Abend wird etwas nachgeholt, was in diesem Jahr viele Menschen vermissen werden: ein Beitrag aus einem Weihnachtskonzert des 1905 gegründeten Eisenbahner-Chores. Um möglichst viele Menschen in der dunklen Jahreszeit aufzumuntern, empfiehlt Bernd Frank: „Leiten Sie doch bitte den Link an ihre Freunde und Bekannte weiter, damit die Musik auch ihr Leben ein bisschen erheitert.“