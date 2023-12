Konzert im Scala-Club Opladen Marialy Pacheco und Max Mutzke liefern feinste Unterhaltung

Und genau da, also mit einer Stimme und einem Klavier machen am Montag eine weitere Frau und ein weiterer Mann weiter: Die erfolgreiche norwegische Jazzsängerin Silje Nergaard und der Pianist Espen Berg sind am 4. Dezember in Opladen zu Gast. Die beiden „laden zu einem intimen Abend mit Liedern aus Siljes Weihnachtsalbum ,If I could wrap up a kiss’“, kündigt Stiens an. Dazu gibt es weitere ausgewählte Songs wie etwa den Hit „Be still my heart“.