Opladen: Loch für Wasserspiel-Pumpe ist da

Opladen An der Bahnhofstraße laufen die Arbeiten. Es war zu Verzögerungen gekommen.

So, wie die neuen Bänke, die dieser Tage einzeln an schwerem Baugerät baumeln und dann vorsichtig auf der Kölner Straße in die dafür vorgesehenen Einlässe in dem weiß gepflasterten Band gesetzt werden. Eine Dame hat sich am Montag schon mal probehalber auf einer Bank niedergelassen, während die Bauarbeiter an andere Stelle beschäftigt waren. Seit Montagabend sind auch die Bänke fest umzäunt. Morgen will die Stadt Einzelheiten zum Thema Möblierung der Fußgängerzone vorstellen.