Tierpark in Opladen Lions Club sammelt mit Fest Geld gegen Kinderarmut

Bereits 100 Meter vor dem Eingang des Reuschenberger Tierparks kann man an diesem Sonntag einen außergewöhnlich hohen Lärmpegel vernehmen. Der Lions Club Leverkusen veranstaltet bereits zum dritten Mal ein Kinderfest im Wildpark Reuschenberg. Am Eingang werden die Besucher von den Ehrenämtlern begrüßt. „Die Eintrittsgelder gehen komplett an das Netzwerk Kinderarmut Leverkusen“, berichtet Club-Präsident Lars Kogel. Das Netzwerk hilft seit über zehn Jahren Kindern und Jugendlichen. „Mehr als 5000 Kinder in Leverkusen leben in Armut“, berichtet Reiner Hilken vom Netzwerk Kinderarmut. Viele verschiedene Projekte sollen die Betroffenen helfen. „Die von Armut betroffenen Kinder und Jugendlichen sollen montags in der Schulpause auch mitreden können, wenn die anderen über ihr Wochenende berichtet“, so Hilken. Ausflüge ins Schwimmbad Calevornia, ins Phantasialand oder ins Kino sind nur ein paar der vielen Punkte, die durch das Netzwerk ermöglicht werden.