Unterm Funkenturm in der Bahnstadt Opladen Kunsthandwerkermarkt wird zum Besuchermagnet

Die neue Bahnstadt verwandelte sich am vergangenen Wochenende in ein kleines, zauberhaftes Weihnachtsdorf und wurde so am Samstag zum Besuchermagnet. Zum dritten Mal hatten die „Perlen von Opladen" zum Kunst- und Handwerkermarkt vor den Funkenturm eingeladen. Käufer und Interessenten drängten sich regelrecht zwischen den Buden, in denen rund 30 lokale Künstler und Aussteller ihre hochwertige Handwerkskunst und mit Liebe hergestellten Erzeugnisse offerierten.