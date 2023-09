Im Naturgut Ophoven Kleine Forscher entdecken das Weltall

„Fünf, vier, drei, zwei, eins, null“, zählten die Kita-Kinder herunter, die auf den Start ihrer selbstgebauten Rakete warteten. Doch der blieb vorerst aus. Auch nach dem zweiten Countdown startete sie nicht. Plötzlich aber sprang die Rakete mit einem „Plopp“ zwei Meter in die Höhe. Die Kinder waren begeistert. An diesem Dienstag nahmen sie am Aktionstag der kleinen Forscher teil.