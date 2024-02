Nachwuchs in Leverkusen Um Kinder für den Karneval zu begeistern

Viele Karnevalsvereine klagen über Nachwuchsmangel. Jetzt haben das Komitee Opladener Karneval (KOK) und der erste Karnevalsverein für Frauen, die neu gegründete Karnevalsgesellschaft „Fraulückcher“, in einer beispiellosen Initiative den ersten Schritt unternommen, um aktiv gegen den Trend zu steuern. Am Dienstag besuchten Senatspräsidentin Clarissa Rösgen und ihre Tochter Amelie Schmitz den städtischen Kindergarten Sandstraße in Opladen, um schon die Jüngsten spielerisch an das heimische Brauchtum heranzuführen, damit sie das kulturelle Erbe und die Tradition des Fastelovends bewahren mögen.