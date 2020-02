In der Familie : Zwei Brüder und der Handball

Jan spielt mit der Trikotnummer 18 als Kreisläufer beim TuS 82 Opladen, Lars spielt in selber Position mit der Nummer 33 beim Leichlinger TV. In der nächsten Saison könnte es zum Derby zwischen den Brüdern kommen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Jan und Lars Jagieniak erzählen, wie sie zum Handball gekommen sind und wie es wäre, wenn sie gegeneinander antreten müssen.

Von Laureen Wolfrum

Jan Jagieniak (23) ist zwar zwei Jahre älter, mit seinen 1,92 Metern jedoch zwei Zentimeter kleiner als sein jüngerer Bruder Lars (21). Die beiden sind richtige Opladener Jungs. Sie sind in dem Stadtteil geboren und groß geworden. Sportlich sind die Brüder beim TuS 82 Opladen aufgewachsen. Mittlerweile spielen sie in unterschiedlichen Vereinen, dennoch teilen sie sich ganz klar eine Leidenschaft: den Handball.

Dass die Jagieniak-Brüder Handball spielen, scheint kein Zufall zu sein – der Sport wurde ihnen quasi in die Wiege gelegt. Bereits ihr Großvater hat Feldhandball gespielt – das ist der Vorgänger der heutigen Hallenversion. „Im Endeffekt sind wir über unseren Vater zum Handball gekommen“, erinnert sich Jan. „Schon als Kinder waren wir immer mit unserer Mutter bei seinen Spielen dabei.“ So früh wie möglich fingen die Brüder selbst an. Jan begann Handball mit drei Jahren und Lars im Alter von vier Jahren, obwohl er zuerst Fußball spielen wollte. Vater Fred Jagieniak spielt seit seinem achten Lebensjahr beim TuS 82 Opladen. Der 52-jährige trainiert mittlerweile die vierte Mannschaft des Vereins und ist dort selbst als Spieler aktiv.

Info Der Spieler-Steckbrief der Jagieniak-Brüder Jan Jagieniak Alter: 23 Jahre Größe: 1,92 Meter Position: Kreisläufer Vereine: TuS 82 Opladen, TSV Bayer Dormagen, TV Korschenbroich, TuS 82 Opladen Größter Erfolg: Klassenerhalt in der dritten Bundesliga mit Korschenbroich 2017/2018 Lars Jagieniak Alter: 21 Jahre Größe: 1,94 Meter Position: Kreisläufer Vereine: TuS 82 Opladen, TSV Bayer Dormagen, HSG Krefeld, Leichlinger TV Größter Erfolg: Aufstieg in die zweite Bundesliga mit Dormagen 2017/2018 und Krefeld 2018/2019

Es gibt noch weitere Gründe, warum es unbedingt Handball sein muss. „Ich mag den Teamsport. Im Handball werden viele Facetten bedient. Es ist ein sehr emotionaler Sport“, erläutert Lars. Sein Bruder mag außerdem das Körperliche der Sportart. „Es ist nicht wie beim Fußball, dass man sich bei jeder Berührung fallen lässt“, betont Jan. „Man muss vor den Spielen erstmal seine Rüstung anlegen“, sagt er und lacht. Darüber hinaus gefällt ihm, dass ein Team sogar eine qualitativ hochwertigere Mannschaft besiegen kann.

Als Jugendliche sind beide von Opladen zum TSV Bayer Dormagen gewechselt. Nach der Jugend und der ersten Herren bei Dormagen folgten für beide weitere Stationen (siehe Infokasten). Mittlerweile spielen die Brüder wieder für lokale Vereine. Lars tritt seit 2019 für den Leichlinger TV (LTV) an. In der zweiten Bundesliga konnte er nicht richtig Fuß fassen. Deshalb wollte er für einen Verein in der dritten Liga spielen. „Dann kam der Anruf von Leichlingen“, erinnert er sich. „Da ich den Verein schon kannte, habe ich zugesagt.“

Jan ist 2017 nach Opladen zurückgekehrt. Das hatte zum einen logistische Gründe, zum anderen ging es aber auch um das Umfeld. „Ich kenne den Verein in- und auswendig. Ich habe den Kontakt nie verloren, obwohl ich in anderen Vereinen gespielt habe“, erzählt er. „In den letzten Jahren hat sich beim TuS außerdem handballerisch vieles positiv verändert.“

Die beiden Kreisläufer werden auch in der nächsten Saison weiterhin für ihren jeweiligen Verein spielen. Möglicherweise begegnen sie sich jedoch dann als Konkurrenten auf dem Spielfeld. Denn der TuS 82 Opladen ist momentan Spitzenreiter der Regionalliga Nordrhein. Der LTV hingegen spielt im unteren Drittel der dritten Bundesliga (Liga Nord-West).

Spätestens nach dem letzten Spiel gegen den TV Korschenbroich ist Opladen ganz klar der Favorit auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die dritte Bundesliga. „Wenn überhaupt, dann hoffen wir, dass wir in der dritten Liga gegeneinander antreten werden“, betont Jan. „Das wäre schon ein richtig heißes Derby hier in der Region“, ergänzt Lars. Die Brüder empfänden das Derby sogar als interessante Abwechslung. Außerdem wäre es nicht das erste Mal, dass sie gegeneinander antreten. Jan spielte mit dem TV Korschenbroich gegen seinen Bruder, der zu der Zeit noch bei Dormagen aktiv war. „Das glückliche Ende hatte damals Dormagen,“ gibt der ältere Bruder zu. Handball-Fans dürfen also gespannt sein, was die Saison 2020/2021 bereithält.

Wenn es der eigene Spielplan zulässt, dann schauen sie sich die Spiele des jeweils anderen an. Dass die Brüder eine enge Beziehung haben, ist deutlich zu erkennen, denn sie legen auch Wert auf den handballerischen Rat des anderen. „Wir haben schon eine ziemlich aufgeklärte Sicht und wissen, was der jeweils andere auf der Platte bringt“, betont Jan. „Wir sind sehr ähnliche Spielertypen.“ Meistens seien sie einer Meinung, auch wenn der andere mal nicht so gut gespielt hat.