Opladen Zeugen sagen zum Brand an Augustastraße aus

„In der Tat, so ein Einsatz kommt nicht alle Tage vor“, erinnerte sich Thomas Kresse. Der stellvertretende Leiter der Leverkusener Berufsfeuerwehr leitete den Einsatz der Rettungskräfte am 13. Mai vergangenen Jahres, als das Dachgeschoss des Hauses in der Opladener Augustastraße 9 abbrannte. Er schilderte am Montag den Einsatz als Zeuge vor der 15. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts.