Frühlingfest und Verkehrsschau Opladen begeistert mit Blumen und Autos

Nach einem nahezu endlosen grauen Winter sehnt sich die Seele nach Licht und Farbe. Davon gab es am Wochenende reichlich in der Opladener Innenstadt: Die Sonne schien prächtig vom Himmel und zauberte dem ein oder anderen hart arbeitenden Zeitgenossen gar eine Schweißperle auf die Stirn. Bei 25 Grad ließ es sich allerdings auch wunderbar im Freien sitzen. Kein Wunder also, dass sämtliche Außenplätze vor den Cafés und Eisdielen der Stadt restlos besetzt waren. Wer dennoch nicht auf die frische Abkühlung verzichten wollte, und davon gab es jede Menge, schlenderte halt mit Eistüte in der Hand Eiskugeln schleckend durch die Einkaufsstraße und schaute sich an den Verkaufsständen um.