Im Scala-Club Opladen Eine ganz besonders poetische Art zu erzählen

Es geht um einen Mann, der einen Tag in Berlin verbringt. Er geht zur Universität, zum Antiquariat, in den Park, zu einem Friedhof und schließlich ins Restaurant. Viel mehr darf man über Floris Tilanus‘ Bilderbuch „Wie es ist“ nicht verraten, denn der niederländische Autor und Grafiker spielt mit der Wahrnehmung und den Erwartungen des Lesers und enthüllt nur langsam, wie es eben ist. Und am Ende kann der Leser doch nicht ganz sicher sein, wie es nun ist, denn Bild und Text sprechen in Tilanus‘ Bilderbuch eine unterschiedliche Sprache.