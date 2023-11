Opladen Einbruch in den Funkenturm

Udo Kreie hat Glück gehabt. Der Kommandant der Altstadtfunken Opladen hatte schon für seine Geburtstagsparty am Folgetag im Funkenturm dekoriert, als Unbekannte sich in der Nacht zu Samstag über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zum Turm in der Bahnstadt verschafften. „Sie haben offenbar nach Geld gesucht“, berichtet Kreie. Schränke und Theke seien durchwühlt worden. Mitgenommen hätten die Täter aber nichts. Die Altstadtfunken erstatteten Strafanzeigen gegen Unbekannt. Die Versicherung kümmere sich um den Fensterschaden, sagt Kreie.