Deutsches Rotes Kreuz in Opladen DRK-Servicecenter ist wieder geöffnet

Noch bis vor wenigen Tagen wurden die Service-Arbeiten im benachbarten Altenheim erledigt. Aber das Provisorium stellte das Team vor große Herausforderungen. Entsprechend froh sind Bettina Otto und Saskia Schreck nun, in das runderneuerte Servicecenter zur Düsseldorfer Straße 26 ziehen zu können. Dort beantworten sie in Zukunft alle Fragen rund um Erste-Hilfe-Kurse, Blutspenden, Hausnotruf und weitere Dienstleistungen des DRK. Die Sanierung habe man ganz bewusst vorgezogen, „weil wir wieder mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen wollen“, so Peters.