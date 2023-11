Karneval in Opladen „Dä Blötschkopp“ ziert den Karnevalsorden der Prinzengarde

Zugleich mit dem Gardeappell verbunden war eine Gepflogenheit, die von der Prinzengarde Opladen während der letzten elf Jahre praktiziert wurde: Indem sie das Konterfei von bekannten Karnevalisten auf dem neuen Jahresorden verewigten, drückten sie die Wertschätzung für die großen Persönlichkeiten des Karnevals aus. "In diesem Jahr mussten wir nicht lange überlegen. Sondern die Wahl fiel recht schnell auf Marc Metzger, der in diesem Jahr 2023 sein 33-jahriges Bühnenjubiläum feiert“, erläuterte Vorsitzender Marc Albrecht. Metzger, besser bekannt als „ Dä Blötschkopp“, bezeichnet sich selbst als „Bühnenkasper“. Eigentlich war die persönliche Übergabe – ähnlich wie bei vielen anderen Künstlern zuvor – auch diesmal im Rahmen der Sessionseröffnung geplant. Schließlich hatte sich Metzger in der Vergangenheit einen festen Platz in den Herzen der Karnevalsliebhaber erobert. Seine humorvollen Auftritte und seine einzigartige Art, das Publikum zum Lachen zu bringen, machten ihn zu einem wahren Star der Karnevalsszene. Die Entscheidung der Prinzengarde Opladen, ihn mit ihrem aktuellen Jahresorden zu ehren, sollte seine Bedeutung für den Karneval zusätzlich unterstreichen. Am Sonntag aber haben sie lange vergeblich auf ihn gewartet. Denn trotz aller Hoffnungen ist der Mann nicht erschienen. Dennoch: Die Stimmung ließen sich die 24 aktiven Gardisten und ihre Gäste keineswegs vermiesen. Zum einen, weil das Programm genügend andere Abwechslung bot. Zum anderen, weil ohnehin feststeht, dass der bisherige Brauch, die Jahresorden mit Namen aus der Karnevalsszene zu verzieren, beibehalten werden soll. Und das auf jeden Fall mal in den nächsten elf Jahren.