Fachärzte raten dringend zur Impfung : Covid-Patienten in Opladen kämpfen monatelang mit den Folgen

In der Reha am Remigius-Krankenhaus machen die Covid-Patienten unter anderem respiratorische Übungen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Opladen Lungenfachärzte am St. Remigius-Krankenhaus in Opladen appellieren an die Bürger, sich durch eine Impfung vor den Folgen einer Covid-Erkrankung zu schützen. Betroffene Patienten sind auch Monate später noch arbeitsunfähig.