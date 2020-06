Coronavirus : Zwangspause fürs „Pizza Pazza“

Das „Pizza Pazza“ am Berliner Platz ist samt der beliebten Terrasse derzeit zu. Gastronom „Theo“ hofft auf eine schnelle Wiedereröffnung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Das Lokal am Berliner Platz ist wegen eines Corona-Falls derzeit geschlossen. Die Tests weiterer Mitarbeiter sind unauffällig. Wenn die zweite Testrunde am Ende der Quarantäne kommende Woche ebenfalls negativ ausfällt, will „Theo“ ganz schnell wieder öffnen.

Die Terrasse von Theodorus Metendsidis ist für manchen soetwas wie das zweite Freiluft-Wohnzimmer. Unter den großen Sonnenschirmen am Berliner Platz lässt es sich gut sitzen, gut essen und gut dem Treiben rund um den Kreisel zusehen. Deswegen ist die Terrasse von Metendsidis’ Pizzeria von Frühjahr bis Herbst gut besucht. So war es auch bis zur vergangenen Woche. So soll es auch möglichst bald wieder sein. Aber derzeit muss Theodorus Metendsidis, den alle besser als „Theo“ kennen, eine Zwangspause einlegen. Ein Mitarbeiter ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

„Er ist Anfang vergangener Woche zum Arzt gegangen, weil er sich nicht wohlfühlte. Donnerstag kam das Ergebnis. Wir mussten schließen“, erzählt Metendsidis. Er geht davon aus, dass der Mitarbeiter sich im privaten Umfeld infiziert hat. „Wir tun seit Wochen alles für Mitarbeiter und Kunden, damit sich niemand ansteckt. Ich habe extra für die Kunden ein Handwaschbecken am Eingang aufgestellt, dazu Hand-Desinfektionsmittel“, berichtet der Gastronom. Auch schon vorher sei penibel auf Hygiene geachtet worden. „Wir haben einen guten Namen und einen guten Ruf.“

Nun sorgt „Theo“ in Absprache mit dem Gesundheitsamt dafür, dass der Laden vorbereitet ist, wenn wieder geöffnet werden darf. „Es tut mir Leid um die Lebensmittel die entsorgt werden müssen, damit sie nicht verderben“, sagt er. An der Tür hängt ein Schild mit dem Hinweis auf die Schließung. Viele Bekannte hätten besorgt ihre Hilfe angeboten.