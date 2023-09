Chorkonzert in St. Remigius in Opladen ,Art Tonale‘ begeistert mit Vokalmusik aus vier Jahrhunderten

Betörende Klangnebel umschlossen die Besucher des Konzerts von Art Tonale am Samstagabend. Der Raumklang in der Pfarrkirche St. Remigius, in der Volker Wierz mit seinem Vokalensemble dieses Mal zu Gast war, bot für diese Art Musik perfekte Bedingungen. Ganz besonders, wenn die 16 Sängerinnen und Sänger ihre eigenen Stimmgruppe verließen und gemischt Aufstellung nahmen. So wie beim ersten Beitrag, dem stillen und besinnlichen Satz „Ich hab die Nacht geträumet“ von Max Reger, das einem sehr gemischten Programm den Titel gab. Mit Reger wurde das ergriffene Publikum nach knapp zwei Stunden auch nach Hause geschickt. Mit „Lass mich dein sein und bleiben“, einem stillen Gebet, das die bange Todesahnung aus dem ersten Lied in tröstliche Gewissheit des Gläubigen um göttliche Geborgenheit verwandelt. Behutsam in weiche Wendungen gegossen, die noch lange in den Ohren nachklangen.