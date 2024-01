Politik in Leverkusen-Opladen CDU drängt auf Bürgerbeteiligung in der Neustadt

Mehr Tempo in der Stadtverwaltung fordert die CDU beim Thema „Neuaufteilung des Straßenraums in der Opladener Neustadt“. Bereits im März 2022 hatte die Bezirksvertretung II darüber beraten und einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung ein Bürgerbeteiligungsverfahren in die Wege leiten sollte, um bei dem Thema die Interessen des Landrat-Lucas-Gymnasiums, der Gemeinschaftsgrundschule und der Aktionsgemeinschaft Opladen, des Hauses Upladin, der Wupsi sowie der Anwohner und Einzelhändler zu berücksichtigen. Trotz mehrfacher Nachfragen lägen bis heute keine weiteren Informationen zum Sachstand vor, kritisiert die Opladener CDU. So habe die Stadt im März 2023 mitgeteilt, „dass eine ausführliche Information im Rahmen der Beschlusskontrolle bis Juni 2023 erfolgen wird“. Im August habe es dann geheißen: „In der Sache ist die Verwaltung aktuell – insbesondere vor dem Hintergrund der Haushaltssituation – noch in der weiteren Prüfung.“ Jetzt will es die CDU allerdings genauer wissen und fragt: Welches Dezernat und welcher Fachbereich ist für die Planung und Durchführung des Bürgerbeteiligungsverfahrens verantwortlich? Wie ist der aktuelle Stand der Planungen? Wurden zusätzliche Haushaltsmittel zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Bürgerbeteiligungsverfahrens zum Haushalt 2024 angemeldet oder können diese Kosten aus dem laufenden Budget bestritten werden? „Seit nunmehr 21 Monaten liegt der Auftrag bei der Verwaltung. Wir brauchen aber dringend diesen wichtigen Baustein hin zu einer Neugestaltung des Verkehrsraums in der Neustadt“, fordert der Opladener CDU-Chef Matthias Itzwerth.