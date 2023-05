Gutachter sagt aus Benzin löste Explosion in Opladen aus

Für den Gutachter vom Landeskriminalamt muss sich der Brand in der Augustastraße vor knapp einem Jahr so ereignet haben: „Die Explosion kann durch Otto-Kraftstoff erklärt werden.“ Also: „Benzin kam zum Einsatz, ein Stoff, dessen Dämpfe ganz schnell auch zu einer heftigen Explosion führen können.“ Dazu würde bereits ein Liter ausreichen, aber in der Opladener Neustadt waren es wahrscheinlich fünf Liter, Inhalt eines herkömmlichen Benzinkanisters. Gut möglich, dass der nun Angeklagte ein Feuer in der Wohnung seiner Ex-Lebenspartnerin legen wollte, was ihm dann außer Kontrolle geriet. Die Frau war gerade in Urlaub auf Mallorca.