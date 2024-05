Stadtentwicklung in Opladen Neuer Boule-Platz war heiß erwartet

Es braucht ein lockeres Handgelenk, das den silbernen Kugeln ein wenig Rückwärtsdrall gibt, eine gute Hand-Augen-Koordination und auch ein wenig Glück, um auf der neuen Attraktion in der Bahnstadt erfolgreich zu sein. Denn im Grünen Kreuz ganz im Süden der Ostseite des Gebiets ist sie nach langem Hin und Her endlich entstanden: die von vielen Anhängern des Freizeitvergnügens ersehnte Boule-Anlage. Mit deren Errichtung sind die Arbeiten der Neue Bahnstadt Opladen GmbH (NBSO) auf der Ostseite so gut wie abgeschlossen.