Opladen : Startschuss zur Rettung der Kastanienallee

Opladen „Bierbörsen“-Veranstalter Werner Nolden will gemeinsam mit OB Richrath zehn neue Bäume pflanzen.

(bu) Die Kastanienallee ist krank und soll durch Neupflanzungen gerettet werden. Das hat sich Werner Nolden, Opladener und Veranstalter der „Bierbörse“, auf die Fahne geschrieben. Gemeinsam mit der Stadt und weiteren Unterstützern will er nun konkrete Schritte einleiten. Der offizielle Startschuss zur Neubepflanzung der Kastanienallee fällt am Montag, 20. Januar, 14 Uhr. „Zusammen mit Oberbürgermeister Uwe Richrath und den ersten Baumspendern werden wir die zehn Winterlinden pflanzen“, kündigt Nolden an.

Die malerische Kastanienallee an der Wupper zählt wohl zu den schönsten und beliebtesten Spazierwegen in Leverkusen. Das ganze Jahr über flanieren zahlreiche Spaziergänger und Hundebesitzer über die rund 100 Jahre alte und damit durchaus historische Allee. Während der Opladener Bierbörse bieten die hohen Kastanien den Bierliebhabern ein Plätzchen im Schatten, und im Herbst bevölkern dann Kinderscharen die Allee, um sich die Taschen mit Kastanien zu füllen.

Doch ist die Idylle in Gefahr. Durch die Erkrankung der Kastanien wird eines der bekanntesten Naturdenkmäler Leverkusens heftig in Mitleidenschaft gezogen. „Mittlerweile sind, bis auf einige Ausnahmen, alle Bäume mehr oder weniger erkrankt“, schreibt Nolden in einer Pressemitteilung. Aus diesem Grund seien in den vergangenen Jahren bereits über 30 Kastanien gefällt werden, so dass die Baumreihen der Kastanienallee immer lückenhafter würden.