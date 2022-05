Viel los am 21./22. Mai : Opladen bereitet sich auf Frühlingsmarkt vor

Viel los am 21./22. Mai

Der Frühlingsmarkt in Opladen ist oft ein Publikumsmagnet. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Am Wochenende 21./22. Mai wird getrödelt und an beiden Tagen geshoppt. Außerdem im Programm, das die Aktionsgemeinschaft Opladen zusammengestellt hat: ein Blumen- und ein Automarkt.

Blumen, blitzeblankpolierte Autos, Trödeln und Sonntagsshopping – am Wochenende 21./22. Mai ist der Opladener Frühlingsmarkt in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz. Die Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO) hat sich wieder einiges ausgedacht.

Der Handel wird sich laut AGO mit einem „verkaufslangen Samstag“ und dem ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in Opladen beteiligen. Am Samstag, 21. Mai, sind die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag, 22. Mai, von 13 bis 18 Uhr.