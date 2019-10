Stadtteilentwicklungskonzept und Bahnstadt : Opladen wird mit 6,5 Mio. Euro gefördert

Leverkusen Das Geld geht unter anderem in die Sanierung der Hauptschule Hederichsfeld und in die Bahnstadt.

Geldregen aus Köln. Regierungspräsidentin Gisela Walsken hat Oberbürgermeister Uwe Richrath zwei sogenannte „Zuwendungsbescheide für Maßnahmen der Städtebauförderung“, so heißt das im Amtsdeutsch, übergeben. Konkret gibt es Geld für Projekte im Stadtteilentwicklungskonzept in Opladen:

Programm „Stadtumbau West“ – Sanierungsgebiet Zentrum Opladen Hierfür gibt es vier Mio. Euro. Zum einen geht Geld in die Umgestaltung der Fußgängerzone, zum Anderen in den Umbau der Hauptschule im Hederichsfeld zum Quartierszentrum. „Bei beiden Maßnahmen war es zu unvorhersehbaren Zusatzkosten gekommen. Die förderfähigen Zusatzkosten werden nun zu 80 Prozent durch die zusätzlichen Fördermittel abgedeckt“, berichtet die Stadt. Beispiel Hederichsfeld: In den 106 Jahre alten Mauern steckt mehr Arbeit als zunächst gedacht. Die Baukosten für die Maßnahme erhöhen sich wegen statisch-konstruktiver Ertüchtigung um knapp sieben Mio. auf rund 19 Mio. Euro. Im Laufe der Sanierungsarbeiten war die Liste der „Überraschungen“ immer länger geworden, reichte von „asbestbelastetem Wandspachtel“ bis zu schadhaften Hohlkörperdecken. Der gesamte Baukörper müsse auf einen „rohbaumäßigen Zustand“ zurückgeführt werden. Die Bauzeit verlängert sich bis 2021.