Streit in Leverkusen-Opladen 19-Jähriger gibt vor Cocktailbar Schreckschuss ab

Leverkusen-Opladen · Mit einer Schreckschusswaffe hat ein 19-Jähriger nach Angaben der Polizei versucht, in eine Cocktailbar an der Kölner Straße in Opladen zu gelangen. Er soll damit in der Nacht zu Sonntag einen Schuss in die Luft abgegeben haben.

15.01.2023, 16:10 Uhr

Die Polizei fand bei dem Täter und seinem Begleiter neben der Schreckschusswaffe auch noch einen Schlagring. Foto: dpa/Silas Stein

Sie wurde beschlagnahmt. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 19-Jährige nach einem vorausgegangenen Streit erneut in die Bar und näherte sich mit der Waffe in der Hand dem Sicherheitspersonal vor dem Lokal, das kurzerhand die Tür schloss, so die Polizei. Hinzugerufene Beamte stellten den Mann und einen Begleiter (22) noch am Einsatzort und fanden neben der unter einem Auto versteckten Waffe einen Schlagring bei dem 22-Jährigen. Beide Männer erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

(sug)